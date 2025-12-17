Demain Nous Appartient spoiler : Samuel sous le choc, William lui annonce... (vidéo épisode du 20 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un gros choc qui attend Samuel dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, William va lui annoncer le retour de Sofia avec son fils, un bébé âgé de 4 mois !











Publicité





A l’hôpital, Samuel discute avec Victoire quand William les rejoint. Ils sont surpris, il devrait être en vacances au soleil avec Aurore ! Mais William leur explique qu’ils ont annulé leurs vacances parce que Sofia a débarqué à l’improviste. Et Sofia n’est pas seule… Elle leur a présenté Orso, son fils âgé de 4 mois ! Samuel est donc grand-père, il est sous le choc et accuse le coup.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Damien inquiet, Audrey disparait ! (vidéo épisode du 19 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2100 du 20 décembre 2025 : William fait une annonce choc à Samuel

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.