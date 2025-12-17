Quotidien du 17 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 17 décembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 17 décembre 2025
🎓 Nicolas Dufourcq – auteur de « La Dette sociale de la France : 1974-2024 » (éd. Odile Jacob)
🎬 François Meurisse – producteur de « Clair Obscur : Expédition 33 »
🎼 Alice Duport-Percier – compositrice des musiques de « Clair Obscur : Expédition 33 »
🎥 Guillaume Broche – réalisateur de « Clair Obscur : Expédition 33 »
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 17 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.