Quotidien du 17 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 17 décembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 17 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 17 décembre 2025

🎓 Nicolas Dufourcq – auteur de « La Dette sociale de la France : 1974-2024 » (éd. Odile Jacob)

🎬 François Meurisse – producteur de « Clair Obscur : Expédition 33 »


Publicité

🎼 Alice Duport-Percier – compositrice des musiques de « Clair Obscur : Expédition 33 »

🎥 Guillaume Broche – réalisateur de « Clair Obscur : Expédition 33 »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 17 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
C à vous du 17 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 17 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Quotidien du 16 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 16 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
C à vous du 16 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 16 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Star Academy, Léo sort du silence après son élimination : « on n’est pas en couple avec Jeanne »
Star Academy, Léo sort du silence après son élimination : "on n'est pas en couple avec Jeanne"


Publicité


Retour en haut