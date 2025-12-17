N’oubliez pas les paroles du 17 décembre : Raphaël fait fort et passe encore un cap !



N’oubliez pas les paroles du 17 décembre 2025, 12 victoires pour Raphaël – Raphaël a signé deux nouvelles victoires et il a passé un gros cap ce mercredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». En effet, il a franchi la barre des 50.000 euros de gains.











Dans le détail ce mercredi soir, le maestro a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la deuxième émission. Il totalise ainsi 59.000 euros de gains en 12 victoires et sera de retour jeudi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et continuer de faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 17 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.