Demain Nous Appartient spoilers : le bébé de Sofia en danger, Chloé sur le départ, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 26 décembre 2025 – Que va-t-il se passer dans la seconde partie de décembre dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que Sofia est de retour avec son bébé, Orso. Mais ce dernier est en danger, son état de santé est préoccupant ! Ellie alerte Samuel sur le comportement de Sofia…

Pendant ce temps là, Alain est sous le choc face à l’arrivée de Pédro, son fils. De son côté, Jordan se pose des questions sur son père. Quant à Alex, étonnamment, il souhaite le départ de Chloé !

Les résumés de DNA du 22 au 26 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 (épisode 2100) : Ellie alerte Samuel sur le comportement de la jeune maman. Adam n’est pas emballé à l’idée d’aider son grand-père. Les élèves de Marguerite lui ont préparé une fête.



Mardi 23 décembre 2025 à 18h35 (épisodes 2101) : Soizic fait une découverte étonnante sur Orso, le bébé de Sofia. Le Père Noël est au cœur d’une enquête. Romain tente une nouvelle expérience pour Noël.

Mardi 23 décembre 2025 à 19h10 (épisodes 2102) : La santé d’Orso est préoccupante. Jordan se questionne sur son père. Marceau fait un choix surprenant pour le Secret Santa.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 2103) : Ellie est face à un choix difficile. Le vœu de Nina se réalise. Violette reçoit un cadeau inattendu.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 2104) : Une figure du passé réapparaît dans la vie d’Alain. Cette année, les Roussel fêtent Noël différemment. Alex exprime son désir de voir Chloé s’en aller.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 2105) : Pedro, le fils d’Alain, a un comportement étrange. Kevin prend la défense de Valentine. Erica récupère un objet qui lui est cher.

