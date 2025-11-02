Demain Nous Appartient spoilers : drame, rupture, Bart piégé, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 21 novembre 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.











On peut déjà vous dire qu’un drame va secouer Sète : habitant va être gravement blessé après un coup de feu ! Pendant ce temps là, Bart reçoit une mauvaise nouvelle en recommandé… Et il va se faire piéger !

Quant à Gabriel et Soraya, ils doivent passer des examens pour vérifier leur fertilité puisqu’ils n’arrivent pas à avoir un bébé. Quant à Christelle et Sylvain, ils se séparent !

Les résumés de DNA du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 2075) : Jordan pense à une méthode qui fait accélérer les choses. Bart reçoit un recommandé étrange de la part du propriétaire du Spoon.



Mardi 18 novembre 2025 (épisodes 2076) : Les Colin disparaissent subitement. Gabriel reçoit les résultats du laboratoire. Arthur semble sous le charme de Lou.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 2077) : Un homme capable du pire débarque à Sète. Bart tombe dans le piège qu’on lui tend. Sans le savoir, Arthur transmet son numéro à la mauvaise personne.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 2078) : Un Sétois est grièvement blessé par balle. Soraya décide de confronter Gabriel. Bart fait entrer le loup dans la bergerie.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 2079) : Karim doit trouver au plus vite la signification d’une mystérieuse information. Séparés, Christelle et Sylvain ont des ressentis bien différents. Le comportement de Marceau choque les ados.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.