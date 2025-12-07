Les Enfants de la Télé du 7 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

Par /

Publicité

Les Enfants de la Télé du 7 décembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 7 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Capture France 2


Publicité

Les Enfants de la Télé du 7 décembre : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la télé reviennent avec un numéro inédit présenté par Faustine Bollaert. Autour de la table, une brochette d’invités aux univers variés : Kendji Girac, Chantal Ladesou, Sylvie Vartan, Hakim Jemili et Nicolas Lacroix.

Entre séquences cultes, souvenirs inattendus et fous rires garantis, l’émission promet un moment chaleureux et plein de nostalgie. À ne pas manquer !


Publicité

A LIRE AUSSI
Un dimanche à la campagne du 7 décembre : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
Un dimanche à la campagne du 7 décembre : l'émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
Vivement Dimanche du 7 décembre 2025 : pourquoi l’émission de Michel Drucker est déprogrammée ?
Vivement Dimanche du 7 décembre 2025 : pourquoi l'émission de Michel Drucker est déprogrammée ?
13h15 le dimanche du 7 décembre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le dimanche du 7 décembre : au sommaire aujourd'hui
« Le règle animal » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (7 décembre 2025)
« Le règle animal » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (7 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut