Les mystères de l’amour du 7 décembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 16 saison 37 en avance)

Les mystères de l’amour du 7 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 16 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les Mystères de l’amour » revient avec un épisode inédit. Découvrez dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure : il s’agit du 16e épisode de la saison 37, intitulé « Danger sur la plage ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 7 décembre 2025 – résumé de l’épisode 16 saison 37 « Danger sur la plage »

Nicolas reprend peu à peu le moral grâce au soutien de Nicky. De son côté, Hélène fait tout pour mettre Elina à l’abri des manigances de Beaurivage. Fanny et Mégane, elles, commencent à s’alarmer de la longue absence de Sophie. Pendant ce temps, Cathy, occupée à travailler avec Evan, voit débarquer à l’improviste Jacques-Henri dans son studio.

Les mystères de l’amour du 7 décembre – extrait vidéo de l’épisode

vidéo à venir



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.