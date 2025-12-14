Demain Nous Appartient spoilers : une disparition, Karim amoureux, les résumés jusqu’au 2 janvier 2026



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 2 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en début d’année 2026 dans votre feuilleton « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier.











On peut déjà vous dire que Soizic va se faire piéger par Pédro, le fils d’Alain. Elle va tenter de faire ouvrir les yeux d’Alain mais ça va créer des tensions entre eux… Et Alain va mystérieusement disparaitre !

Pendant ce temps là, Karim démarre une nouvelle histoire d’amour avec… Emilie, la mère de Diane et Esmée ! Et Noor va vivre un Nouvel An surprenant avec Romain.

De son côté, Mélody a une annonce importante à faire à Bastien. Elle va prendre un nouveau départ. Et Georges va lui faire une proposition inattendue…



Les résumés de DNA du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Lundi 29 décembre 2025 (épisode 2106) : Pedro piège Soizic pour arriver à ses fins. Karim prend enfin les devants. Kévin part en mission pour Valentine.

Mardi 30 décembre 2025 (épisodes 2107) : Avec ses soupçons, Soizic se met Alain à dos. Mélody annonce un nouveau départ à Bastien. Le date d’Emilie et Karim tourne mal.

Mercredi 31 décembre 20265 (épisode 2108) : Martin prend une décision radicale pour l’avenir d’Orso. Blessé, Karim tente habilement de reconquérir Emilie. Le Nouvel An de Noor prend une tournure inattendue.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 2109) : Alain apprend la vérité sur son fils. Georges fait une proposition surprenante à Melody. Vis-à-vis de Romain, Noor ne sait pas sur quel pied danser.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 2110) : Alain a soudainement disparu. Devant Valentine, Kevin fait le coq. Chloé et Raphaëlle proposent à leurs filles de partir en vacances.

