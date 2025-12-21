Demain Nous Appartient spoilers : un drame, le revirement de Bart, les résumés jusqu’au 9 janvier 2026



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu'au 9 janvier 2026 – Qu'est-ce qui vous attend en début d'année 2026 dans votre feuilleton « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que Bart hésite finalement à signer son association avec Philippine pour le Spoon. Va-t-il finalement renoncer au dernier moment ?

Pendant ce temps là, Georges va mal et ses proches s’inquiètent… Mona va décider d’intervenir.

En vacances avec Maud et Judith, Chloé et Raphaëlle font une randonnée qui tourne au drame. Elles entendent des coups de feu avant de faire une découverte glaçante.



Les résumés de DNA du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 2111) : Adam s’en prend violemment à Pedro. Chloé et Raphaëlle cachent la vérité à Judith et Maud. L’état de Georges inquiète ses proches.

Mardi 6 janvier 2026 (épisodes 2112) : Le séjour des filles commence mal. Mona intervient sans demander l’avis de Georges. Arthur se mêle de la vie privée de Karim.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 2113) : En pleine randonnée, des coups de feu retentissent. Pour combler son désir de maternité, Soraya songe à une alternative. Karim prévoit un date pour le moins original.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 2114) : Erica décide d’agir face à celui qui la harcèle. Bart remet en question la signature pour la cogérance du Spoon. Gabriel est catégorique quant à la proposition de Soraya.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 2115) : Chloé et Raphaëlle font une découverte glaçante. Au Spoon, l’ambiance s’avère particulièrement tendue. Noor peine à décrypter les signaux que lui envoie Romain.

