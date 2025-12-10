Des racines et des ailes du 10 décembre : spéciale Noël ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 10 décembre – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Le temps de Noël, de l’Alsace aux fjords de Norvège ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 10 décembre « Le temps de Noël, de l’Alsace aux fjords de Norvège »

Pour ce numéro de « Des racines & des ailes », Carole Gaessler vous conduit en Alsace, terre d’origine des traditions de Noël. Nous plongerons au cœur des préparatifs et des racines des fêtes de fin d’année, avant de prendre la direction de la Norvège, pays des fjords majestueux et des aurores boréales.

En Alsace, Noël s’étire sur plus d’un mois : la période de l’Avent y revêt des couleurs et des saveurs uniques. À Strasbourg, la cathédrale accueille l’une des plus grandes crèches de France. Michel Bolli, le sacristain, nous ouvre les portes des coulisses de cette installation monumentale et nous dévoile également l’accrochage, pour un mois seulement, d’exceptionnelles tapisseries initialement destinées à Notre-Dame de Paris.



Nous prendrons de la hauteur en grimpant dans le plus grand sapin de Noël d’Europe : 30 mètres de hauteur, 7 kilomètres de guirlandes et plus de 200 décorations lumineuses. L’historien Adrien Fernique nous rappellera que cette tradition trouve son origine en Alsace au XVe siècle. À ses côtés, nous parcourrons les marchés de Noël de Strasbourg, symboles incontournables des fêtes régionales.

À la verrerie de Meisenthal, où l’on souffle des boules en verre depuis 1858, les artisans réalisent des pièces d’exception imaginées par des designers renommés. Cette année, c’est Nicolas Verschaeves qui signe la création annuelle, un défi relevé par l’ensemble de la verrerie.

À Obernai, le chef étoilé Thierry Schwartz puise son inspiration dans une recette centenaire et auprès des producteurs locaux pour imaginer son menu de fêtes.

Impossible d’évoquer Noël en Alsace sans parler de la couronne de l’Avent. La fleuriste Esther Lehrmann nous en révèle les secrets de fabrication.

Vous découvrirez également la légende sombre de Hans Trapp, terrifiant personnage du folklore alsacien. Sa légende, née au Moyen Âge, s’inspire d’un véritable tyran dont nous visiterons le château.