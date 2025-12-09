La France a un Incroyable Talent : qui sont les 10 finalistes ? (récap demi-finale du 9 décembre 2025)



La saison 20 de « La France a un Incroyable Talent » touche à son apogée. Ce soir, M6 diffusait la très attendue demi-finale, qui a offert un niveau exceptionnel et des numéros parmi les plus marquants de cette édition anniversaire. À l’issue de la soirée, neuf candidats ont décroché leur ticket pour la grande finale.











Les finalistes qualifiés lors de la demi-finale

Après des performances de très haut vol, le public et le jury ont choisi d’envoyer en finale : Eden Choi, Duo Emyo, Herwan Legaillard, Tataki, Antoine Delie, Thomas Rochelet, Dagim Ayten, Clément Blouin, et Airfootworks.

Ils rejoignent déjà le jeune phénomène Timéo, 9 ans, qualifié plus tôt dans la saison grâce au Platinum Buzzer, privilège ultime réservé à un seul talent.

Une finale qui s’annonce légendaire

Avec ces 10 finalistes, cette saison 20 promet une finale explosive, mélangeant danse, prouesses physiques, magie, chant et performances artistiques inédites. Chaque candidat jouera sa dernière carte pour tenter de décrocher le titre d’Incroyable Talent 2025.



La grande finale sera diffusée mardi prochain en direct sur M6. Une chose est sûre : le public n’est pas au bout de ses surprises.