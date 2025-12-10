« Hallyday par David » : votre documentaire ce soir sur M6 (10 décembre)



« Hallyday par David » : en quelques lignes

Pendant plus d’un an, entre Paris et Los Angeles, David Hallyday a accepté de dévoiler son intimité et celle de son clan. Il se confie comme jamais sur son parcours d’homme, de fils, de mari, de frère et de père. À travers des archives personnelles et les témoignages rares de ses proches, se dessine un récit inédit sur sa vie et sur cette famille dont il apparaît aujourd’hui comme le pilier.

