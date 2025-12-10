« Hallyday par David » : votre documentaire ce soir sur M6 (10 décembre)

Par /

Publicité

« Hallyday par David », c’est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6.


A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur M6+.

« Hallyday par David » : votre documentaire ce soir sur M6 (10 décembre)
© VIDEOCLUB STUDIO


Publicité

« Hallyday par David » : en quelques lignes

Pendant plus d’un an, entre Paris et Los Angeles, David Hallyday a accepté de dévoiler son intimité et celle de son clan. Il se confie comme jamais sur son parcours d’homme, de fils, de mari, de frère et de père. À travers des archives personnelles et les témoignages rares de ses proches, se dessine un récit inédit sur sa vie et sur cette famille dont il apparaît aujourd’hui comme le pilier.

Extrait vidéo

vidéo à venir


Publicité

A LIRE AUSSI
La France a un Incroyable Talent : qui sont les 10 finalistes ? (récap demi-finale du 9 décembre 2025)
La France a un Incroyable Talent 2025 : qui sont les 10 finalistes ? (récap demi-finale du 9 décembre)
La meilleure boulangerie de France du 9 décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 9 décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Audiences 8 décembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « La disparue de Compostelle »
Audiences 8 décembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « La disparue de Compostelle »
La France a un incroyable talent : la demi-finale ce soir sur M6 (9 décembre)
La France a un Incroyable Talent 2025 : qui sont les 10 finalistes ? (récap demi-finale du 9 décembre)


Publicité


Retour en haut