Quotidien du 9 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 9 décembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 9 décembre 2025

⭐ Paul Mirabel – « Par amour », en tournée et au cinéma le 28 mai

🏛️ Pierre Moscovici – Premier président de la Cour des comptes



🍽️ Thibault Gonzales – Champion du monde de pâté-croûte

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 9 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.