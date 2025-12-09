Quotidien du 9 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 9 décembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Publicité
Quotidien : les invités du 9 décembre 2025
⭐ Paul Mirabel – « Par amour », en tournée et au cinéma le 28 mai
🏛️ Pierre Moscovici – Premier président de la Cour des comptes
Publicité
🍽️ Thibault Gonzales – Champion du monde de pâté-croûte
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 9 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.