Ici Tout Commence spoiler : Joséphine bouleversée, Loup fait un aveu choc (vidéo épisode du 11 décembre)

Ici tout commence spoiler – Moment d’émotion à venir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Loup ment afin de se retrouver seul pour déjeune… Et pour cause, il est mal.











Alors que Loup discute avec Joachim, qui se dit fier de lui après sa première place aux examens, Joséphine débarque. Elle a senti que Loup mentait et cherche à comprendre ce qui ne va pas. Elle a découvert que c’était son anniversaire dans 3 jours et lui demande si ça a un rapport…

Loup avoue à Joséphine qu’il va avoir 18 ans et cette majorité de l’enchante pas. Il sait que ça veut dire que l’Etat ne va plus se préoccuper de lui et que s’ils en ont envie, Clotilde et Joachim peuvent arrêter de s’occuper de lui !

Joséphine tente de le rassurer, elle est convaincue qu’ils sont attachés à lui et qu’ils ne vont pas l’abandonner. Mais avec son expérience passée, Loup craint le pire…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1325 du 11 décembre 2025 : Loup est terrifié

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.