Quotidien du 11 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 11 décembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 11 décembre 2025

➡️ Josiane Balasko & Marilou Berry pour la piècde « Ça, c’est l’amour », à partir du 23 janvier 2026 au théâtre des Bouffes-Parisiens.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 11 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.



