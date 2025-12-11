Ici Tout Commence spoiler : l’anniversaire surprise de Loup (vidéo épisode du 15 décembre)



Ici tout commence spoiler – Loup aura 18 ans dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et s’il appréhendait cet anniversaire, ses amis ont décidé qu’il allait passer une journée mémorable !











Dans le parc de l’institut, Loup tombe sur Fleur et Milan déguisés en canard… Et ça ne fait que commencer ! Ils doivent se prêter au jeu d’une pêche au canard un peu particulière. Sous chaque canard, un morceau de la phrase concernant le rendez-vous pour sa fête d’anniversaire !

Loup pense avoir pêché tous les canards mais il lui manque lieu… Fleur lui montre le dernier canard, il est sous l’eau et il va devoir plonger ! Le 18ème anniversaire de Loup s’annonce décidément mémorable.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : qui est le père de Ninon ? Pénélope s’explique (vidéo épisode du 15 décembre)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1327 du 15 décembre 2025 : l’anniversaire de Loup

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

