Ici Tout Commence spoiler : Carla rencontre Amaury, le copain de Coline (vidéo épisode du 9 décembre)

Ici tout commence spoiler – Grosse surprise en vue pour Coline dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Amaury, son petit copain rencontré sur internet, va débarquer d’Amsterdam pour la voir !











Coline est radieuse, plus heureuse que jamais aux côtés d’Amaury. Dans le parc de l’institut, ils croisent Carla et Bérénice, Coline fait les présentations… Mais fidèle à elle-même, Carla se montre glaciale et même désagréable avec Amaury !

Amaury explique être designer floral, il est venu d’Amsterdam pour remettre une rose à Coline. Sacrément romantique mais pas suffisant pour convaincre Carla.

Coline finit par esquiver l’interrogatoire de sa cousine pour préserver Amaury, ils s’éloignent.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1323 du 9 décembre 2025 : Amaury débarque à l’institut

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.