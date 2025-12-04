Ici Tout Commence spoiler : Gary confronte Ninon quand... (vidéo épisode du 9 décembre)



Ici tout commence spoiler – C’est toute la vie et les certitudes de Ninon qui vont exploser dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après avoir découvert que Pénélope n’est pas sa soeur mais sa mère, Ninon est chamboulée et elle va perdre ses moyens lors de l’examen de salle.











Dans quelques jours, Gary décide d’arrêter les frais en confrontant Ninon. Celle-ci commence par l’envoyer sèchement balader avant de finalement s’excuser. Pour Gary, il n’y a qu’une solution : Ninon doit accepter de parler à Pénélope pour mettre les choses à plat !

Mais alors que ces deux là parlent à coeur ouvert, Bianca les épie et écoute tout… Va-t-elle révéler le secret des Becker à tout l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1323 du 9 décembre 2025 : Bianca écoute Ninon et Gary

