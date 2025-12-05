Plus belle la vie spoiler : Chloé sous le choc, Yann face à Elena ! (8 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 8 décembre 2025 – On peut dire que Chloé s’est mise dans une situation très compliquée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’elle a couché avec Yann malgré le fait qu’il soit marié et que sa femme soit enceinte, dans l’épisode du lundi 8 décembre, il va rencontrer leur fille, Elena !…











Géraldine est très remontée contre Chloé et vient la mettre en garde sur la place du Mistral. Elle assure ne rien avoir dit à Charles car elle a appris qu’elle est mère célibataire et ne veut pas que sa fille paie pour ses erreurs… Chloé assure que ça ne se reproduire pas.

Plus tard dans la journée, après son rendez-vous avec Gabriel au cabinet médical, Charles ne se sent pas très bien et propose à Chloé de venir goûter chez lui avec Elena. Sur la place, le courant passe bien entre Charles et la petite fille, qui lui propose d’être son papi… Très touché, Charles accepte.



Mais quand Chloé et Elena repartent de chez Charles, elles tombent nez à nez sur Yann en bas de l’immeuble. Comme Chloé a ignoré ses appels toute la journée, il est venu pour lui parler mais il ne s’attendait pas à ce qu’elle soit avec la petite fille. Elena lui demande qui il est, Yann est bouleversé… Chloé finit par dire que c’est personne et elle s’en va…