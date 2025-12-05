Star Academy estimations : Jeanne et Mélissa toujours loin devant Lily (SONDAGE)

À seulement quelques heures du prime décisif de la Star Academy, la tension est à son comble pour les trois nominées de la semaine : Jeanne, Mélissa et Lily. Particularité majeure : ce soir, le public ne sauvera non pas une, mais deux académiciennes. L’une d’entre elles quittera donc l’aventure au terme d’un prime qui s’annonce particulièrement serré.


Comme avant chaque soirée, nous publions les nouvelles estimations de notre sondage — toujours à titre indicatif — afin de mesurer les tendances du moment.

Estimations de notre sondage (mise à jour cet après-midi)

⭐ Jeanne : 58,43 %
Jeanne reste largement favorite du public. Sa domination se confirme jour après jour, faisant d’elle l’une des candidates les plus solides de cette saison.

🌟 Mélissa : 28,07 %
Mélissa conserve sa deuxième place et semble, à cette heure, en bonne voie pour être sauvée elle aussi. Elle reste néanmoins dépendante de sa prestation de ce soir.


✨ Lily : 13,51 %
Lily ferme la marche. Même si elle progresse légèrement, l’écart reste important. Pour espérer intégrer le duo des candidates sauvées, elle devra créer la surprise en direct.

Star Academy : un prime crucial où tout peut basculer

Ces tendances montrent deux favorites provisoires – Jeanne et Mélissa – mais rien n’est joué. Les performances du prime, souvent déterminantes, peuvent faire basculer le vote à la dernière minute. Ce soir, deux académiciennes seront sauvées par les téléspectateurs, tandis que la troisième devra quitter définitivement le château.

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour suivre ce prime intense et découvrir qui poursuivra l’aventure ! Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

