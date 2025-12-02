Ici Tout Commence spoiler : Coline surprise par César qui... (vidéo épisode du 4 décembre)



Ici tout commence spoiler – Coup de blues en vue pour Coline dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la jeune femme va se confier à César, en larmes…











La jeune femme avoue qu’elle avait une relation à distance avec un garçon qu’elle n’a jamais rencontré : Amaury. Il est fleuriste à Amsterdam, ils se sont connus sur un forum en ligne et ils ont beaucoup discuté, jusqu’à s’écrire tous les jours… Mais il a fini par lui dire qu’il préférait arrêter parce que ça n’allait nulle part.

Coline se sent mal, elle pleure. Mais César est là pour la réconforter, il s’emporte en apprenant que Bérénice lui a dit qu’elle n’y connaissait rien en couple. Il trouve que Coline est toujours là pour tout le monde, elle mérite le meilleur. Coline est surprise en le découvrant comme ça… Et s’il y avait quelque chose de possible entre ces deux là ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1320 du 4 décembre 2025 : Coline se confie à César

