Plus belle la vie spoiler : gros rebondissement pour Louis ! (3 décembre 2025)

Plus belle la vie en avance du 3 décembre 2025 – Louis est dans un état critique et doit rapidement subir une greffe de coeur dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que Barbara est terrifiée, un gros rebondissement attend Louis dans l’épisode du mercredi 3 décembre.











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la chute des Kepler, Chloé perd espoir, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

A l’hôpital, Ariane s’inquiète d’un possible réveil d’Audrey. Elle questionne Bahram, qui lui dit qu’elle est dans un état critique et que son cerveau a été touché… Il ne sait pas quand ils pourront la réveiller. Et c’est à ce moment là, sous les yeux d’Ariane, qu’Audrey fait une attaque. L’équipe médicale se précipite, ils sont entrain de la perdre !

Quelques heures plus tard, alors que le temps est compté pour Louis, Barbara reçoit un appel de l’hôpital : ils ont peut être un coeur pour lui ! Sur place, Bahram annonce que le coeur est bien compatible, Louis va être greffé en urgence ! Barbara cherche à en savoir plus sur le donneur mais Bahram lui rappelle que ces données sont anonymes, il ne peut rien lui dire…



Bahram semble gêné, tout laisse à croire qu’il s’agit du coeur d’Audrey !