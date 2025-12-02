Raphaël Lenglet rejoint le casting de « Demain nous appartient »

Par /

Un nouveau visage s’apprête à faire son entrée à Sète… et pas des moindres. À partir de la mi-février, les téléspectateurs de « Demain nous appartient » découvriront Brice Mussard, un professeur de droit aussi charismatique qu’admiré, incarné par Raphaël Lenglet.


Raphaël Lenglet rejoint le casting de "Demain nous appartient"
Crédits photo : Luc Valigny / TF1


Respecté par ses élèves et réputé pour son allure impeccable, Brice semble représenter à lui seul la réussite et le charme. Mais derrière son sourire séduisant et son attitude irréprochable, une question demeure : qui est réellement cet homme qui paraît avoir tout pour lui ?

Très vite, Raphaëlle et Martin vont se retrouver sous l’emprise de ce nouveau personnage aussi fascinant qu’énigmatique. Leur rapprochement avec Brice pourrait bien les conduire à lever le voile sur une part beaucoup plus sombre de sa personnalité…

Ambigu, brillant et intriguant, Brice Mussard promet d’apporter un jeu d’ombres et de lumières inédit à la série. Un personnage à découvrir très bientôt dans DNA.


Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

