Raphaël Lenglet rejoint le casting de « Demain nous appartient »



Publicité





Un nouveau visage s’apprête à faire son entrée à Sète… et pas des moindres. À partir de la mi-février, les téléspectateurs de « Demain nous appartient » découvriront Brice Mussard, un professeur de droit aussi charismatique qu’admiré, incarné par Raphaël Lenglet.











Publicité





Respecté par ses élèves et réputé pour son allure impeccable, Brice semble représenter à lui seul la réussite et le charme. Mais derrière son sourire séduisant et son attitude irréprochable, une question demeure : qui est réellement cet homme qui paraît avoir tout pour lui ?

Très vite, Raphaëlle et Martin vont se retrouver sous l’emprise de ce nouveau personnage aussi fascinant qu’énigmatique. Leur rapprochement avec Brice pourrait bien les conduire à lever le voile sur une part beaucoup plus sombre de sa personnalité…

Ambigu, brillant et intriguant, Brice Mussard promet d’apporter un jeu d’ombres et de lumières inédit à la série. Un personnage à découvrir très bientôt dans DNA.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Lizzie surprend Marceau qui… (vidéo épisode du 4 décembre)

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.