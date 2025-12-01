Ici Tout Commence spoiler : Pénélope prête à révéler un lourd secret... (vidéo épisode du 4 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Que cache Pénélope à Ninon dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Pénélope s’apprête à révéler un lourd secret à sa petite soeur…











Publicité





Les parents de Ninon et Pénélope ont retrouvé leurs filles, préoccupés par les problèmes de santé et le projet de PMA de Pénélope. En prenant un verre avec eux, Ninon les interroge sur sa sœur, qui lui a confié avoir quelque chose d’important à lui dire.

Gênés, les parents de Nonon et Pénélope semblent cacher quelque chose mais affirment ne rien savoir. Ninon se confie alors à cœur ouvert… Elle avoue que leur venue lui fait du bien et affirme qu’ils sont de très bons parents. Des mots que Pénélope surprend de loin avant de faire demi-tour. Elle renonce.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jeanne choquée, Denis se fait piéger par… (vidéo épisode du 4 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1320 du 4 décembre 2025 : Pénélope prête à parler à Ninon

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.