Ici Tout Commence spoiler : Denis choqué face à Alice qui... (vidéo épisode du 22 décembre)

Ici tout commence spoiler – Après le choc du franc parler de Teyssier avec les élèves, Denis n’est pas au bout de ses surprises à l’hôtel Jourdain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il va découvrir Stanislas et Alice, en tenue de plongée, au bord de la piscine de l’hôtel !











Denis les informe que la piscine est fermée l’hiver et qu’elle est réservée aux clients de l’hôtel. Pas de quoi arrêter Alice, qui demande à Denis de faire une exception car elle doit absolument apprendre à mettre la tête sous l’eau ! Denis demande à Stanislas s’il doit appeler les urgences psy… Stanislas lui assure que tout va bien.

En fait, Alice est convaincue que Gaëtan va lui offrir un stage de plongée pour Noël alors elle veut absolument se préparer. Alice a peur de l’eau et finit par demander à Stanislas de la pousser… Ce dernier finit par craquer : Gaëtan ne va pas lui offrir de stage de plongée, il l’a mise volontairement sur une fausse piste !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1322 du 22 décembre 2025 : Alice veut plonger à l’hôtel Jourdain

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.