Danse avec les Stars : une célèbre streameuse et un humoriste rejoignent le casting

Le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » continue de prendre de l’ampleur. Alors que la conférence de presse aura lieu ce soir en présence de toutes les célébrités de la saison, TF1 vient d’officialiser l’arrivée de deux nouvelles personnalités issues d’univers très différents mais extrêmement populaires : Maghla, figure incontournable de la création digitale, et Samuel Bambi, l’un des talents les plus en vue du stand-up français.











Créatrice de contenu majeure, Maghla s’est imposée comme une référence absolue du streaming en France. En janvier 2025, elle marque l’histoire en devenant la première créatrice issue du streaming à dépasser le million d’abonnés sur Twitch, un cap symbolique qui confirme son immense popularité. Passionnée de jeux vidéo depuis l’enfance, elle lance sa chaîne Twitch en 2016 et séduit rapidement par sa sincérité, son humour et son naturel.

Au fil des années, Maghla élargit son univers bien au-delà du gaming. Très active sur YouTube, elle y développe des formats incarnés à forte identité, tandis que son compte Instagram affirme une direction artistique marquée, entre mode et lifestyle. Elle anime également l’un des podcasts les plus écoutés de l’année, collabore avec de grandes marques et participe à des événements d’envergure comme le GP Explorer. Aujourd’hui, c’est un tout nouveau défi qui l’attend : celui du parquet de Danse avec les Stars, face à des millions de téléspectateurs.

Autre recrue annoncée par TF1 : Samuel Bambi. Humoriste emblématique de la scène stand-up actuelle, il est reconnu pour son énergie communicative, son sens du rythme et son regard tendre porté sur les absurdités du quotidien. Actuellement en tournée avec son spectacle solo « Machine ! », il confirme sa montée en puissance et se produira notamment à La Cigale, à Paris, en novembre 2026.



En parallèle de la scène, Samuel Bambi multiplie les projets au cinéma et à la télévision. Il apparaît dans plusieurs longs-métrages et séries, révélant une véritable polyvalence de comédien, notamment sur TF1 dans Sisbro et R.I.P.. Un parcours riche qui pourrait bien l’aider à séduire le public dans un registre totalement différent.

Avec ces deux nouvelles annonces, la production continue de composer un casting éclectique et très médiatique. Maghla et Samuel Bambi viennent ainsi rejoindre Laure Manaudou, Julien Lieb, Angélique Angarni-Filopon, Stéphane Bern, Ian Ziering, Emma, Juju Fitcats et Philippe Lellouche, déjà confirmés pour cette saison attendue début 2026.

Une chose est sûre : la prochaine édition de « Danse avec les Stars » s’annonce plus variée, ambitieuse et spectaculaire que jamais.