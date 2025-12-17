Ici Tout Commence spoiler : Carla et Bérénice enterrent leurs vies de jeunes filles ! (vidéo épisode du 22 décembre)



Ici tout commence spoiler – Le mariage de Carla et Bérénice approche à grand pas dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Il aura lieu la semaine prochaine et d’ici là, c’est leur enterrement de vies de jeunes filles qui vous attend !











Dans quelques jours, Carla et Bérénice bousculent les codes en faisant un enterrement de vies de jeunes filles commun ! Zoé et Coline ont tout organisé pour qu’elles passent une soirée dont elles se souviendront toute leur vie !

Au moment d’enfiler des costumes ridicules, Carla n’assume plus… Mais Bérénice est là pour la rassurer.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1322 du 22 décembre 2025 : l’enterrement de vie de jeune fille

