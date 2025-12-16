Ici Tout Commence spoiler : Gaspard piège Coline (vidéo épisode du 19 décembre)



Ici tout commence spoiler – Gaspard va piéger Coline dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, toujours déterminé à la sortie des griffes d’Amaury, Gaspard monte un plan avec César…











Alors qu’ils sont en voiture aux marais, Gaspard fait mine de tomber en panne ! Coline veut regarder mais Gaspard refuse catégoriquement. Il assure qu’il va aller à pied à la station la plus proche, pour qu’on lui envoie de l’aider. Il décline la proposition de Coline de l’accompagner, afin de la laisser seule avec César… Avant de partir, Gaspard dit à César que c’est à lui de jouer et il lui demande de mettre le paquet !

Leur plan va-t-il fonctionner ?

