Quotidien du 16 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 16 décembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Capture TMC


Quotidien : les invités du 16 décembre 2025

👩‍🏎️ Doriane Pin – Championne de la F1 Academy 2025

📚 Jean-Guillaume Bayard et Éric Miguet– « Cartel Nord », Éd. Cherche Midi


📢 Christophe Lichtenstein – Président de l’agence publicitaire Romance

🎨 Alexandre Hervé – Directeur de la création de l’agence publicitaire Romance

💻 Théophile Dufresne – Co-fondateur et président d’Illogic Studios

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 16 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

