Star Academy du 16 décembre 2025 : immunité, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 16 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Une journée qui débute avec les évaluations à capella. A lé clé pour le meilleur : une immunité. Victor passe sur « Set Fire to the Rain » d’Adele. Sofia annonce que techniquement ça envoie du lourd mais il doit travailler la théâtralité. Michaël est d’accord, c’est splendide mais c’était presque trop long. Marlène est ravie, il a fait le travail et c’était hyper satisfaisant. Jonathan parle d’une performance vocale de dingue.

Jeanne passe sur « Tous les mêmes » de Stromaé. Sofia note qu’elle a perdu la justesse, Michaël a eu l’impression qu’elle se débarrassait de l’éval le plus vite possible. Marlène n’a pas ressenti de plaisir.

On enchaine avec Ambre sur « Lose Control » de Tedddy Swims. Michaël la soupçonne d’être déçue d’elle-même à cause de deux petites erreurs, il assure qu’elle est trop forte. Sofia salue le fait que tout est habité, elle a beaucoup aimé. Papy a été embarqué.



Mélissa continue avec « At last » d’Etta James, Léa passe sur « Set Fire to the Rain » d’Adele, Sarah sur « At last » d’Etta James, Anouk sur « Corps » d’Yseult. Papy avoue s’être pris une claque avec Anouk, Jonathan trouve qu’elle habite les silences, il a eu les frissons. Marlène salue son interprétation. Sofia a relevé quelques imperfections sur la justesse.

Théo passe sur « Belle demoiselle » de Christophe Maé. Jonathan n’a pas accroché, son regard était vide. Sofia regrette des libertés vocales, il a perdu la justesse. Michaël confirme le manque de justesse, à ce stade ce n’est pas une évaluation réussie. Marlène est déçue.

Bastiaan a choisi « Set Fire to the Rain » d’Adele. Jonathan a aimé son intention, il parle d’une très belle évaluation. Sofia et Michaël sont emballés, Michaël parle d’une très belle évaluation.

Les académiciens se préparent ensuite pour leur premier showcase. Et avant de partir, ils découvrent l’affiche dans le calendrier de l’avent. Ils partent avec Lucie au Grand Palais des Glaces de Paris.

Sur place, les élèves passent un bon moment sur la patinoire avant leur showcase. Place ensuite au concert. Ils enchainent des chansons de leur album et finissent par leur hymne « Voulez-vous ? ».

Ils enchainent avec une séance d’autographes et photos.

On voit ensuite Michaël annonce que l’immunité ça se joue Victor et Anouk. Et c’est Anouk qui est immunisée cette semaine ! Les académiciens ont ensuite du choisir leurs adversaires pour les duels, à commencer par Victor. A découvrir demain !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 décembre

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 décembre