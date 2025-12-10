Ici Tout Commence spoiler : qui est le père de Ninon ? Pénélope s’explique (vidéo épisode du 15 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Ninon et Pénélope vont enfin s’expliquer et faire la paix dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ninon accepte de parler à Pénélope et elle lui demande qu’elle lui explique comment ça s’est passé pour elle quand elle est tombée enceinte.











Publicité





Pénélope réouvre donc sa boite à souvenirs avec Ninon. Elle lui explique que les petits chaussons, c’est la première chose qu’elle a acheté quand elle est tombée enceinte… Ninon interroge ensuite Pénélope sur son père. Elle avoue qu’ils étaient très jeune, il a flippé… Ninon comprend qu’il n’a pas assumé et qu’il a pris la fuite.

Pénélope parle ensuite du sujet qui fâche : les grands-parents de Ninon. Elle assure qu’ils ont fait ce qu’ils pouvaient et avoue qu’elle s’est sentie soulagée qu’ils lui laissent la possibilité d’être encore une enfant…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Léonard trahit Maya, il avoue… (vidéo épisode du 12 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1327 du 15 décembre 2025 : Ninon interroge Pénélope sur son père

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.