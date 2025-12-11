Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 13 décembre dévoilés

Par /

Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 9ème prime du samedi 13 décembre 2025 – C’est samedi qu’aura lieu le 9ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial comédie musiicales et les élèves auront la chance de performer avec Calum Scott, Asaf Avidan, Suzane, Gaëtan Roussel, et Hoshi.


Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.

Star Academy : les duos et chansons du 9ème prime du 13 décembre dévoilés
Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 9 du 13 décembre

Les duos avec les artistes
– Calum Scott et Victor « Dancing On My Own »
– Asaf Avidan et Léo « One Day »
– Suzane et Anouk « Je t’accuse »
– Gaëtan Roussel et Léa « Léa » (Louise Attaque)
– Hoshi et Mélissa « Ta marinière »
– Patrick Fiori et Théo « 4 mots sur un piano »
– Pomme et Jeanne « Grandiose »

Les grands moments du prime
L’ouverture avec la collégiale des qualifiés : Sarah, Ambre et Bastiaan sur « Chanter » de Florent Pagny
Le tableau chanté / dansé : tous ensemble sur « APT. » de Rosé et Bruno Mars
L’auto-portrait : Bastiaan


Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :
– Anouk « Pour me comprendre » de Véronique Sanson
– Jeanne ?
– Léo « Mistral gagnant » de Renaud
– Léa « Je sais pas » de Céline Dion
– Mélissa « I love you » de Yseult
– Théo « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kass
– Victor « Le monde est stone » de Starmania

Sondage nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ?

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

Star Academy estimations : Anouk et Victor en tête, Léo en retard (SONDAGE)
Star Academy du 10 décembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne
Star Academy : Anouk, Jeanne, Léa, Léo, Mélissa, Victor et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)
Star Academy : une erreur dévoile les nominés 24h trop tôt ! Michaël Goldman officialise la victoire de…
