Plus belle la vie spoiler : Charles est-il mort ? Réponse ! (12 décembre 2025)

Plus belle la vie en avance du 12 décembre 2025 – Idriss a retrouvé Charles Duvivier à terre dans son appartement aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et si l’on pouvait penser qu’il était mort, on peut déjà vous révéler que dans l’épisode du vendredi 12 décemnbre, Charles n’est pas mort. Il a été hospitalisé d’urgence et il est dans le coma après une hémorragie cérébrale.











Bahram explique à Géraldine et Yann qu’il pense qu’il a fait un nouveau malaise et sa tête a heurté violemment le sol.

Au commissariat, la police interroge Baptiste et Chloé au sujet de la bague, pour laquelle la famille de Charles a porté plainte pour vol, mais aussi pour les meubles. Chloé assure qu’il s’agissait de cadeaux mais la police peine à la croire et Géraldine annonce qu’elle va porter plainte pour abus de faiblesse !



Chloé est désespérée alors que Yann et Géraldine se rendent de nouveau au commissariat. Ils annoncent avoir découvert que d’autres bijoux ont été volés pour un butin estimé à 100.000 euros. Ils accusent directement Chloé du vol ! Ils mentent en parlant d’Elena, dont Yann aurait découvert l’existence récemment et pour laquelle Chloé essaierait de leur soutirer de l’argent…

Pendant ce temps là, Chloé s’apprête à déraper. Désespérée, elle annonce à Luna au téléphone qu’elle a décidé de fuir avec sa fille… Luna tente de l’en dissuader. Quand elle raccroche, une main se pose sur l’épaule de Chloé… La police pour l’arrêter ? Suspense.