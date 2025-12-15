Ici Tout Commence spoiler : Loup fait une découverte choc sur Anouk (vidéo épisode du 17 décembre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – C’est la cheffe Anouk Revero qui a pris les commandes au Double A depuis qu’Anaïs remplace Teyssier à la direction dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Anouk va faire passer des tests aux élèves pour choisir son second !


Ici Tout Commence spoiler : Loup fait une découverte choc sur Anouk (vidéo épisode du 17 décembre)
Capture TF1


Publicité

Si Fleur rêve de passer les tests pour avoir l’opportunité d’être la seconde de la cheffe, elle est déçue quand elle apprend que Tom n’est pas là et qu’il ne peut donc pas la remplacer à la réunion du BDE. De son côté, Joséphine a promis d’accompagner Bérénice pour choisir sa robe de mariée…

Reste Loup, mais il n’est pas emballé. Et pour cause, il a fait ses recherches sur la cheffe et il a découvert le suicide du second d’Anouk… Il pense qu’elle est une cheffe toxique et il a déjà donné. Fleur et Joséphine lui conseillent de lui laisser une chance…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : des couples se forment, une guerre, les résumés jusqu’au 2 janvier 2026


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1329 du 17 décembre 2025 : Loup effrayé par Anouk

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici tout commence du 15 décembre : Coline fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1327 en avance)
Ici tout commence du 15 décembre : Coline fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1327 en avance)
Ici Tout Commence spoilers : des couples se forment, une guerre, les résumés jusqu’au 2 janvier 2026
Ici Tout Commence spoilers : des couples se forment, une guerre, les résumés jusqu'au 2 janvier 2026
Ici Tout Commence spoilers : Coline en plein dilemme, César hésite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 décembre 2025)
Ici Tout Commence spoilers : Coline en plein dilemme, César hésite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 décembre 2025)
Un personnage phare va revenir dans « Ici tout commence » !
Un personnage phare va revenir dans "Ici tout commence" !


Publicité


Retour en haut