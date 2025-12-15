Ici Tout Commence spoiler : Loup fait une découverte choc sur Anouk (vidéo épisode du 17 décembre)



Ici tout commence spoiler – C’est la cheffe Anouk Revero qui a pris les commandes au Double A depuis qu’Anaïs remplace Teyssier à la direction dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Anouk va faire passer des tests aux élèves pour choisir son second !











Si Fleur rêve de passer les tests pour avoir l’opportunité d’être la seconde de la cheffe, elle est déçue quand elle apprend que Tom n’est pas là et qu’il ne peut donc pas la remplacer à la réunion du BDE. De son côté, Joséphine a promis d’accompagner Bérénice pour choisir sa robe de mariée…

Reste Loup, mais il n’est pas emballé. Et pour cause, il a fait ses recherches sur la cheffe et il a découvert le suicide du second d’Anouk… Il pense qu’elle est une cheffe toxique et il a déjà donné. Fleur et Joséphine lui conseillent de lui laisser une chance…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1329 du 17 décembre 2025 : Loup effrayé par Anouk

