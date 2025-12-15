« LOL : qui rit, sort ! » saison 6 : le casting enfin dévoilé !



Prime Vidéo vient de lever le voile sur le casting très attendu de la saison 6 de « LOL : qui rit, sort ! », dont la diffusion est prévue prochainement sur la plateforme. Une nouvelle salve d’épisodes inédits qui promet déjà de nombreux fous rires… et une mécanique de jeu totalement revisitée.











Pour cette sixième saison, le programme phénomène est toujours orchestré par Philippe Lacheau, mais avec une nouveauté de taille : les candidats ne joueront plus en solo, mais en binômes. Une règle qui change tout, puisque les célèbres cartons jaunes et rouges seront désormais partagés entre coéquipiers, tout comme l’élimination, qui se fera également par duo.

Côté casting, Prime Vidéo a réuni une brochette d’humoristes et de personnalités bien connues du public. Parmi les duos annoncés, on retrouvera Alban Ivanov aux côtés de Paul Mirabel, tandis que Elena Nagapetyan fera équipe avec GuiHome. Autre association prometteuse : Marine Leonardi et Paul de Saint-Sernin.

Les téléspectateurs pourront également savourer le tandem formé par Jonathan Lambert et Kad Merad, deux figures incontournables de l’humour français.



Enfin, événement inédit dans l’histoire de l’émission : un trio inséparable a été convié à participer ensemble. Il s’agit de Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère, dont la complicité est déjà bien connue du public.

Avec ce casting explosif et ce nouveau format en équipes, la saison 6 de « LOL : qui rit, sort ! » s’annonce plus stratégique et imprévisible que jamais. Reste désormais à patienter jusqu’à l’annonce de la date de diffusion officielle pour découvrir qui saura garder son sérieux… jusqu’au bout.