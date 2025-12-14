Ici Tout Commence spoilers : des couples se forment, une guerre, les résumés jusqu’au 2 janvier 2026



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 2 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en début d’année prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, deux couples vont se former à l’institut ! Loup et Joséphine assument enfin leurs sentiments et débutent leur histoire. Mais Clotilde va déclarer la guerre à Joséphine, ça s’annonce compliqué…

Un autre couple se forme… César et Coline ! Pour le réveillon, Angèle va questionner César sur ses intentions…

Pendant ce temps là à l’institut, Thelma et Milan sont dans de sales draps. Et Ferdinand et Billie se rapprochent tandis qu’Olivia se lance un défi.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Lundi 29 décembre 2025 à 18h05 (épisode 1338) : Loup et Joséphine veulent rester dans leur bulle. A L’hôtel, Milan et Thelma se mettent dans de beaux draps. De leur côté, Zoé et Maya enfilent des perles.

Mardi 30 décembre 2025 (épisode 1339) : A L’institut, Bianca refile la patate chaude à Joséphine. Face à Andréa, Milan déchante. Pour le Nouvel An, Ferdinand tape l’incruste.

Mercredi 31 décembre 2025 (épisode 1340) : Chez Clotilde, Joséphine joue avec le feu. Au réveillon, Angèle met César sur la sellette. Face à Ferdinand, Billie joue la comédie.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 1341) : Clotilde pose un ultimatum à Joséphine. A L’institut, Coline montre ses griffes. Pour leur part, Solal et Olivia se serrent les coudes.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 1342) : Avec Loup, Joséphine touche le fond. Ferdinand et Billie se renvoient l’ascenseur. De son côté, Olivia se lance un défi.

