Plus belle la vie spoiler : rebondissement, Charles se réveille et accuse Chloé ! (16 décembre 2025)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 16 décembre 2025 – Gros rebondissement en vue demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 16 décembre, Charles Duvivier va finalement se réveiller à l’hôpital et on peut dire que ça ne va pas arranger les affaires de Chloé !











Publicité





A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

Et pour cause, avant qu’Idriss n’aille interroger Charles pour avoir sa version sur sa chute, Bahram explique au policier avoir fait une découverte dans ses analyses. Il avait une trop forte concentration de mélatonine, qu’il devait surement prendre sous forme de complément alimentaire. Et il prenait aussi un anti-dépresseur, en trop grande quantité par rapport aux prescriptions de son médecin ! Bahram explique que selon sa nièce, c’est sa femme de ménage qui préparait son pilulier.

Idriss se rend ensuite dans la chambre de Charles, il est déjà avec Yann et Géraldine. Charles explique à Idriss qu’il était debout dans son salon, il a glissé et a perdu l’équilibre. Il explique à Idriss qu’il pensait être seul à ce moment là mais maintenant il doute… Il affirme qu’on l’a déséquilibré, il explique son ancienne dame de compagnie, Chloé Valère, a pu rentrer !



Publicité





Charles aurait-il été influencé par Géraldine et Yann avant l’arrivée d’Idriss ?