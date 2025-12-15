Quotidien du 15 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 15 décembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 15 décembre 2025

🎭 Pablo Mira — « Cherche encore le titre de son spectacle » (à partir du 16 septembre 2026)

📘 Gérard Araud — « Leçons de diplomatie » (Éd. Tallandier)



🎤 Lily et Léo – les deux derniers éliminés de la Star Academy 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 15 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.