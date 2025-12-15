Quotidien du 15 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 15 décembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 15 décembre 2025
🎭 Pablo Mira — « Cherche encore le titre de son spectacle » (à partir du 16 septembre 2026)
📘 Gérard Araud — « Leçons de diplomatie » (Éd. Tallandier)
🎤 Lily et Léo – les deux derniers éliminés de la Star Academy 2025
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 15 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.