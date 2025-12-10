Ici Tout Commence spoiler : Léonard trahit Maya, il avoue... (vidéo épisode du 12 décembre)



Ici tout commence spoiler – Gaspard réserve une jolie surprise pour Maya dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il lui offre des places de concerts, non seulement pour eux mais aussi pour que Léonard puisse les accompagner !











Maya est folle de joie, elle en rêvait et Gaspard a carrément pris des places en carré or. Mais alors que Léonard les rejoint, il leur annonce une mauvaise nouvelle : il n’est pas dispo, il a prévu de passer la soirée avec… Malik !

Gaspard le prend comme une trahison mais Maya trouve ça cool qu’ils passent du temps ensemble. Même Gaspard valide, il n’a pas envie de piquer aussi à Malik son meilleur pote. Reste à savoir qui ils vont emmener au concert…

