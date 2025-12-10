Quotidien du 10 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 10 décembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 10 décembre 2025
✨ Camille Combal & Maxime Gasteuil – « La lettre » du 8 au 13 décembre 2026 au Casino de Paris
🎬 Chloé Zhao – Réalisatrice de « Hamnet », en salle le 21 janvier
