Quotidien du 10 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 10 décembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 10 décembre 2025

✨ Camille Combal & Maxime Gasteuil – « La lettre » du 8 au 13 décembre 2026 au Casino de Paris

🎬 Chloé Zhao – Réalisatrice de « Hamnet », en salle le 21 janvier



