Star Academy du 10 décembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 10 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. Place à la fin du marathon des évaluations pour Victor, Bastiaan, Léa et Mélissa sur l’évaluation de chant devant Michaël, Marlène, Sofia et Gaëtan Rousssel.











Victor passe le premier sur « Beggin » de Maneskin. Michaël est super content de son choix de titre, vocalement il s’est régalé. Marlène a trouvé ça magnifique. Sofia le félicite aussi et Gaëtan affirme que vocalement c’était parfait.

Léa passe sur « River deep, Mountain High ». Michaël a adoré mais souligne le fait qu’elle aurait pu bouger plus. Gaêtan et Sofia la félicite, ils parlent d’une super prestation. Marlène lui conseille de prendre confiance en elle.

Mélissa passe sur « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Elle lit trop, on lui reproche de s’être trop focus sur le texte. Mélissa avoue avoir peur, elle pleure. Marlène l’encourage à ne plus douter d’elle.



Bastiaan passe ensuite sur « Beggin » de Maneskin. Michaël salue une super presta avec toutes ses qualités. Tout le monde le félicite, Sofia annonce que c’est magnifique. Marlène parle d’une très belle proposition.

Après les évals, Mélissa est mal et s’isole. Ambre vient la réconforter.

Place au cours de sport de Ladji avec un prof de tir à l’arc. Et les élèves réfléchissent aux chansons avec les artistes qu’ils doivent se répartir.

Lucie et Fanny arrivent ensuite et leur annoncent les chansons du prime. Ils feront tous ensemble un tableau chanté / dansé sur « APT » de Bruno Mars et Rosé. Et les immunisés ouvriront le prime sur « Chanter » de Florent Pagny.

Pendant les répétitions, Ambre découvre le nom de Bastiaan à côté du sien et de celui de Sarah. Ils comprennent que Bastiaan est l’immunisé. Léa réalise et se met à pleurer… Quant Léa retrouve Fanny, elle lui explique ce qui s’est passé.

Michaël arrive ensuite à l’improviste. Suite à l’erreur, il vient confirmer que Bastiaan est bien le gagnant du marathon des évaluations.

Léa a très peur de ne pas plaire aux gens et de ne pas faire la tournée.

Ouverture du calendrier de l’avent : une chorale de gospel vient chanter dans le parc ! Tout le monde adore.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.