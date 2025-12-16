Ici Tout Commence spoiler : une arrivée surprise à l’institut ! (vidéo épisode du 18 décembre)



Ici tout commence spoiler – Un nouveau personnage haut en couleur va débarquer à l’institut dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». A l’approche du mariage de Carla et Bérénice, la maman de cette dernière va débarquer et on peut dire qu’elle ne manque pas de personnalité…











Constance et Rose reviennent de l’arrêt de bus, bredouilles. Charlotte Leblond, la mère de Bérénice, n’était pas au rendez-vous. Constance s’inquiète de savoir quand elle finira par arriver, elle explique à Rose qu’elle est toujours en retard et c’est un sacré personnage.

D’un coup, une moto s’arrête devant l’institut : c’est Charlotte ! Rose va découvrir que la future belle-mère de sa fille est particulièrement enthousiaste…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : que cache César à Coline ? (vidéo épisode du 18 décembre)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1330 du 18 décembre 2025 : la mère de Bérénice débarque

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.