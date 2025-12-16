Star Academy : qui sera immunisé ce soir ? Les nominations annulées ? (extrait vidéo du 16 décembre 2025)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 9 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves l’élève qui sera immunisé cette semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !


Star Academy : qui sera immunisé ce soir ? Les nominations annulées ? (extrait vidéo du 15 décembre 2025)
En effet, il s’agit de la semaine des face à face et hier, les académiciens ont passé leurs évaluations avec à la clé, non pas 3 nominés comme c’est le cas d’habitude, mais une immunité. Pour les autres, ils vont devoir former 4 duels et s’affronteront sur le prime. Les téléspectateurs devront désigner un gagnant dans chaque duel et les 4 perdants seront nominés. L’un d’eux sera éliminé et ne reviendra pas au château.

On a vu les évaluations lundi matin et on pense que l’immunité devrait se jouer entre Sarah, Ambre, Anouk et Victor. Mais une autre théorie affole la toile : celle de l’annulation des nominations en guise de cadeau de Noël ! Une théorie amplifiée par une gaffe de Nikos lors de sa soirée au château dimanche : l’animateur a affirmé aux élèves qu’ils passeraient tous Noël au château avant de rétropédaler.

Alors immunisé ou annulation des nominations ? On aura la réponse ce soir vers 18h30 sur TF1 !


EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 16 décembre

Découvrez en avant-première l’évaluation de Ambre.

