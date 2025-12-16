Plus belle la vie spoiler : Gabriel innocente Chloé, Charles piège Géraldine ! (17 décembre 2025)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 17 décembre 2025 – C’est la fin pour Yann et Géraldine demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 17 décembre, alors que Thomas continue d’enfoncer Chloé, Gabriel décide d’écouter Baptiste et il propose de parler à Bahram pour en savoir plus sur l’intoxication de Charles Duvivier…











Publicité





A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

Bahram retrouve alors Gabriel au cabinet et l’informe que l’intoxication de Charles, avec le mélange d’anti-dépresseurs et de mélatonine, dure depuis environ 4 mois. Gabriel explique alors à Bahram que la principale suspecte ne travaille pour Duvivier que depuis 3 semaines ! Bahram comprend avoir donné une mauvaise piste à la police, il confie à Gabriel que c’est la nièce de Charles qui lui a dit que la femme de ménage gérait le pilulier de Charles… Bahram pense qu’il faut prévenir la police, Gabriel a une idée.

Plus tard, Gabriel et Baptiste viennent parler à Charles Duvivier, tout juste rentré chez lui. Ils lui montrent les résultats d’analyse, Charles assure que c’est sa nièce qui s’occupait de son pilulier ! Gabriel lui explique que c’est certainement elle qui l’a empoisonné depuis des mois. Charles est sous le choc, d’autant que Baptiste lui montre son ordonnance de pilule : elle n’a jamais été enceinte et n’a pas fait de fausse couche, Chloé disait la vérité !



Publicité





En fin de journée, Charles va piéger Géraldine avec l’aide de la police. Il la confronte et lui annonce qu’il a appelé Ulysse Kepler pour faire annuler le contrat de cession de sa joaillerie. Géraldine se met à l’étouffer avec un coussin quand Idriss lui annonce qu’elle est en état d’arrestation !