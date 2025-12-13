Star Academy estimations : Anouk et Victor favoris, Léo éliminé ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le prime de la tournée et qu’à l’issue de cette soirée, un nouvel élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, ils sont 7 à nominés et celui ou celle qui sera dernier des votes ne participera pas à la tournée.





Qui d’Anouk, Jeanne, Léo, Léa, Mélissa, Victor ou Théo sera éliminé ce soir ?







Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Anouk et Victor qui sont loin devant avec respectivement 25% et 22% des votes.

Ils sont suivi par Théo à 14% et Léa à 12%. Mélissa est actuellement à 10,5%, suivie de Jeanne à seulement 9% et Léo à 8%. Autant dire que c’est très serré cette semaine et que l’élimination devrait se jouer à peu.



Léo sera-t-elle éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Sondage Star Academy nominations semaine 8

