Demain Nous Appartient spoiler : un grand départ à Sète (vidéo épisode du 12 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Un grand départ se profile dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Luc, le parrain de Diane et Esmée, quitte la ville pour reprendre le cours de sa vie.











Une nouvelle étape s’ouvre pour la famille Colin. Émilie Colin et ses filles, Esmée et Diane, adressent un émouvant au revoir à Luc Merenda. Celui-ci a tout quitté pour soutenir ses filleules, un geste pour lequel les deux jeunes filles lui témoignent une immense gratitude.

Pour marquer l’occasion, Diane et Esmée ont choisi de lui offrir un magnifique cadeau… Un mug avec écrit « Gueule d’amour », en référence à l’ancien surnom qu’elles lui donnaient ! Ils font un grand câlin tous les quatre alors que pour Emilie, c’est le début d’une nouvelle vie.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2094 du 12 décembre 2025 : le départ de Luc

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1