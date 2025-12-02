La France a un Incroyable Talent : qui sont les 15 demi-finalistes ? (récap quart de finale du 2 décembre)



La saison 20 de « La France a un Incroyable Talent » poursuit sa montée en intensité. Ce soir, M6 diffusait le second quart de finale, marqué par des performances impressionnantes et un moment fort : le Golden Buzzer de l’invité du soir, Claudio Capeo, qui a décidé de propulser directement en demi-finale le magicien et humoriste Clément Blouin.











Les qualifiés des quarts de finale

À l’issue des délibérations, le jury a choisi d’envoyer en demi-finale les artistes suivants : Airfootworks, Duo Emyo, Magiclab by Cain & Céline, et Dagim Ayten.

Ils rejoignent donc Clément Blouin, golden buzzé de la soirée, et les qualifiés du premier quart de finale. La semaine dernière, cinq talents avaient déjà décroché leur place pour la demi-finale : Herwan Legaillard, Jonio, Bilak Brothers, Docteur Mozz, et Antoine Delie.

Les Golden Buzzers des auditions

S’ajoutent également les cinq Golden Buzzers décernés lors des auditions : Tataki, Messoudi Brothers, Eden Choi, Thomas Rochelet, et PV.



Au total, ce sont donc 15 artistes qui s’affronteront lors de la demi-finale, diffusée le mardi 9 décembre sur M6. Les candidats tenteront de décrocher leur place pour la grande finale de cette saison anniversaire, qui s’annonce plus relevée que jamais.