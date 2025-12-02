Demain Nous Appartient spoiler : Bart découvre le plan de Roxane (vidéo épisode du 5 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Bart risque de perdre le Spoon dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Victor Brunet et Philippine l’ont piégé pour lui faire une mauvaise pub, Bart voit les comptes du Spoon dans le rouge…











Mais dans quelques jours, Roxane expose à Bart son plan pour contre Brunet et sauver le Spoon. Elle veut le prendre à son propre jeu en le faisant chanter !

Reste à trouver quelque chose de suffisamment compromettant pour Victor Brunet renonce à récupérer le Spoon. Bart est sous le choc, il ne s’attendait pas à ça.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2089 du 5 décembre 2025 : Roxane a un plan pour contre Brunet

