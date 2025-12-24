« Les 12 coups de Noël » : et le gagnant est... (24 décembre 2025)



La magie de Noël a opéré ce mercredi 24 décembre sur TF1 avec « Les 12 coups de Noël », une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la fête et de la solidarité. Et au terme d’une compétition riche en rebondissements, Éric Le Breton et Adil Rami ont remporté cette édition spéciale au profit des Restos du Cœur.











La grande surprise de la soirée est survenue dès les premières manches : Émilien, pourtant plus grand Maître de Midi de l’histoire de l’émission, a été le premier éliminé, provoquant la stupeur générale sur le plateau comme chez les téléspectateurs. Une élimination totalement inattendue qui a bouleversé le déroulé de la soirée.

Pour ce réveillon de Noël d’exception, Jean-Luc Reichmann avait réuni la grande famille des 12 Coups de Midi autour d’une émission festive mêlant humour, féerie et générosité. Marine, Mimie Mathy, Kendji Girac et Adil Rami ont ainsi formé des binômes avec les Maîtres de Midi les plus emblématiques afin de soutenir l’association fondée par Coluche.

Aux côtés d’Émilien, les téléspectateurs ont retrouvé Bruno “Fifou Dingo”, Éric Le Breton, ainsi que la nouvelle génération incarnée par Cyprien. Tous se sont affrontés lors des manches mythiques de l’émission dans une ambiance chaleureuse et résolument festive.



107000 euros récoltés pour les Restos du Coeur

Au final, la mobilisation a été exemplaire : 87 000 euros ont été récoltés au cours de la soirée pour les Restos du Cœur. Une somme à laquelle s’est ajoutée un don exceptionnel de 20 000 euros de Mimie Mathy, portant le total à 107 000 euros, soit l’équivalent de nombreux repas pour les plus démunis.

Entre moments magiques, défis solidaires, éclats de rire et surprises, Les 12 coups de Noël ont une nouvelle fois tenu leurs promesses, offrant aux téléspectateurs une soirée de Noël solidaire, festive et pleine d’émotion.

Un rendez-vous placé sous le signe de la générosité, de la complicité et de la fête… qui restera dans les mémoires.

Si vous avez manqué cette soirée, sachez que l’émission est disponible en replay sur MYTF1.