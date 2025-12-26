« Noël à tout prix ! » : votre téléfilm de Noël ce 26 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël à tout prix ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 vendredi 26 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Noël à tout prix ! ».





A suivre dès 14h05 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël à tout prix ! » : l’histoire, le casting (rediffusion)

Après une rupture sentimentale, Emily retourne passer les fêtes chez ses parents. Contre toute attente, ceux-ci annoncent leur départ pour s’installer en Floride, la laissant seule aux commandes des nombreuses animations de Noël du quartier, un voisinage particulièrement exigeant. C’est alors qu’elle retrouve Jared, un ami d’enfance devenu le président du Comité de Noël de la rue.

Avec : Lacey Chabert (Emily), Stephen Tobolowsky (Ned), Wes Brown (Jared), Peter Jacobson (Albert)



A 15h10 : « Noël à tout prix : la guerre des sapins » : l’histoire et le casting

À Evergreen Lane, Emily et Jared vivent une idylle parfaite tandis que tout le quartier se mobilise pour préparer Noël. Mais l’arrivée de nouveaux voisins vient bouleverser cette belle harmonie et compromettre leurs projets…

Avec : Lacey Chabert (Emily), Wes Brown (Jared), Stephen Tobolowsky (Ned), Melissa Peterman (Pamela)

A 16h15 : « Coup de foudre pour l’esprit de Noël » : l’histoire et le casting

Chaque année, la veille de Noël, trois fantômes sont envoyés sur Terre pour redonner l’esprit des fêtes à une personne grincheuse et avare. Cette fois, Katherine, Roy et Arlene sont chargés de la mission Peter Baron. Mais ils font la connaissance d’un jeune homme charmant, bien loin du type de rabat-joie qu’ils ont l’habitude de transformer. Ils comprennent alors qu’une erreur a été commise : la véritable cible de leurs pouvoirs n’est autre que Robert, le père de Peter.

Avec : Kim Matula (Katherine), Ian Harding (Peter Baron), Lori Tann Chinn (Arlene), Reginald VelJohnson (Roy)